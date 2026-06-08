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Real Madrid : Ibrahima Konaté supprime déjà Liverpool

Par Allan Brevi
1 min.
Ibrahima Konaté avec Liverpool @Maxppp

Alors que son avenir semble désormais s’écrire du côté du Real Madrid, Ibrahima Konaté continue d’alimenter les rumeurs autour de son départ de Liverpool. Le défenseur français de 27 ans, annoncé comme l’une des priorités de Florentino Pérez après sa réélection, ne serait plus très loin de la Maison Blanche. En effet, un accord étant évoqué dans la foulée du succès du président madrilène.

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Signe supplémentaire d’un départ imminent, le défenseur des Bleus vient tout juste de faire un geste fort sur ses réseaux sociaux. Selon plusieurs observations relayées en Espagne, Konaté aurait supprimé la mention « @Liverpool » de sa bio sur son compte Instagram. Sa dernière publication reste, elle, ses mots d’adieu aux Reds. Un geste interprété comme un indice fort d’une séparation à présent actée, alors que son arrivée libre au Real Madrid semble se rapprocher.

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