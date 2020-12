Le président de Las Palmas répond à Jesé

Son échec au Paris St-Germain a été retentissant. Jesé n'a jamais pu trouver sa place dans l'effectif parisien et a dû enchaîner les prêts pour obtenir du temps de jeu. Sur les 5 dernières saisons, il n'a pas vraiment pu se mettre en valeur. Et pourtant, certaines équipes seraient prêtes à le récupérer après avoir officialisé sa rupture de contrat.

Le joueur formé au Real Madrid aurait ainsi toujours la cote de l'autre côté des Pyrénées. Il y aurait ainsi un intérêt de Valence et il se serait proposé à Las Palmas. Et Miguel Angel Ramirez, président du club, a avoué à AS un intérêt mutuel : « on aimerait déjà avoir un joueur comme Jesé, mais c'est irréalisable. Il a des offres de Primera et de l'étranger, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'avoir un joueur avec cette cote (sur le mercato) ».