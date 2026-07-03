L’UEFA refuse d’appliquer la nouvelle règle de la FIFA concernant les cartons rouges

L’UEFA n’appliquera pas la nouvelle règle de la FIFA prévoyant un carton rouge automatique pour les joueurs qui se couvrent la bouche afin de dissimuler leurs propos pendant un match. Dans un communiqué, l’instance européenne a annoncé qu’elle laisserait désormais les arbitres apprécier chaque situation individuellement. Si ce geste est jugé antisportif, il pourra être sanctionné d’un carton jaune, mais il ne conduira pas systématiquement à une exclusion. L’UEFA précise également que de tels comportements pourront toujours faire l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire après les rencontres.

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Cette décision tranche avec l’application stricte de cette règle lors de la Coupe du Monde 2026, où deux joueurs ont déjà été expulsés pour ce motif. Le Paraguayen Miguel Almirón a été le premier à recevoir un carton rouge après s’être adressé à un adversaire en se couvrant la bouche. L’Équatorien Piero Hincapié a ensuite connu le même sort lors du seizième de finale perdu face au Mexique (0-2). En choisissant une approche plus souple, l’UEFA souhaite laisser davantage de marge d’interprétation aux arbitres plutôt que d’imposer une sanction automatique.