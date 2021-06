Nice et Monaco sur les traces de Ryan Christie

L'information provient du Sunday Post. Le milieu international écossais Ryan Christie pourrait bien quitter le Celtic de Glasgow après l'Euro. Et selon le média local, le joueur de 26 ans, apparu 45 minutes face à la République Tchèque (défaite 2-0), a des touches en France. Second couteaux chez les Bhoys cette saison, le milieu offensif aux 7 buts et 15 passes décisives en 46 apparitions est la cible de l'OGC Nice et de l'AS Monaco.

La suite après cette publicité

Malgré l'arrivée d'un nouveau coach à Glasgow, Ange Postecoglou, le joueur sous contrat jusqu'en 2022 pourrait décider d'aller voir ailleurs. La Premier League est sur les rangs. Southampton et Burnley seraient intéressés et prêts à débourser 1 millions de livres, hors bonus. Le Celtic attend justement une offre à 7 chiffres pour le lâcher cet été. A moins que Christie ne patiente encore 7 mois et ne s'engage libre avec le club de son choix en janvier prochain...