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Argentine : le successeur de Lionel Messi au capitanat est connu

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Scaloni lors de la conférence de presse avant la finale de la Coupe du Monde @Maxppp

Le départ de Lionel Messi de la sélection argentine entraîne déjà un changement majeur au sein de l’Albiceleste. Après la fin annoncée de son aventure internationale, le brassard va désormais changer de bras. Selon la presse locale, c’est Cristian Romero qui a été choisi pour devenir le nouveau capitaine de l’Argentine. Le défenseur de l’Atlético de Madrid va ainsi récupérer un rôle particulièrement symbolique après plusieurs années sous le leadership de Lionel Messi.

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À 28 ans, Romero s’apprête donc à prendre une nouvelle dimension avec la sélection, lui qui s’est imposé comme l’un des cadres de l’équipe dirigée par Lionel Scaloni. Son tempérament et son importance dans le groupe en font à présent le principal relais du sélectionneur sur le terrain. Le défenseur aura ainsi la lourde responsabilité de représenter l’Albiceleste dans l’après-Messi, avec notamment deux Copa América et une Coupe du Monde remportées durant l’ère de l’ancien capitaine.

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