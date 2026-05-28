Le mercato de Jonathan David prend une tournure inattendue

Demain, Jesse Marsch va dévoiler la liste des 26 Canadiens sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026. Ne pas y voir Jonathan David serait une surprise. Ice Man n’a pas réalisé une saison exceptionnelle à la Juventus, mais il fait partie des éléments titulaires de la sélection nationale. L’ancien joueur du LOSC sera fixé rapidement, lui qui veut représenter au mieux le pays hôte qui va organiser le tournoi conjointement avec les Etats-Unis et le Mexique. Ce sera aussi l’occasion pour lui de montrer qu’il n’a pas perdu ses talents de buteur malgré une année moyenne dans le Piémont.

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En effet, le natif de Brooklyn a marqué 8 buts cette saison. Il a aussi délivré 5 assists. Le tout en 46 apparitions toutes compétitions confondues (2329 minutes), dont 27 dans la peau d’un titulaire. De l’autre côté des Alpes, on estime que l’attaquant de 26 ans, qui est arrivé libre, n’a pas vraiment eu l’impact escompté, aussi bien au niveau de son rendement que de ce qu’il a pu apporter dans le jeu. De plus, il a également connu des difficultés d’adaptation dans le vestiaire bianconero. Si les choses se sont légèrement arrangées après l’arrivée de Luciano Spalletti, le Canadien n’a pas convaincu.

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Jo David a des courtisans

La presse sportive transalpine n’hésite pas à le critiquer à la moindre occasion. Après un premier exercice compliqué, rien ne dit qu’il sera là cet été. Depuis quelques semaines, les médias italiens annoncent en chœur que la porte est ouverte pour Ice Man et que quelques clubs, notamment l’OL et l’OM, sont intéressés. Tous connaissent les qualités du joueur qui a été en réussite dans le nord de la France. Surtout à Lyon, où Paulo Fonseca connaît très bien l’attaquant qu’il a dirigé. Cela tombe bien, le Portugais et l’OL recherchent un avant-centre de qualité pour mener le club, qu’il joue en Ligue des Champions ou en Ligue Europa.

Mais il faudrait trouver la bonne formule pour attirer un tel joueur, dont le salaire est très élevé et inatteignable pour l’OL. Il devrait consentir à des efforts financiers ou qu’une partie de ses émoluments soit prise en charge par la Juve. Ce qui est sûr, c’est que les pensionnaires du Groupama Stadium ont réussi à faire des miracles avec Endrick en janvier dernier. Comme expliqué sur notre site, ils chercheront à faire d’autres coups du genre cet été. Il reste à savoir si un prêt avec ou sans option d’achat sera suffisant pour convaincre la Vieille Dame. Ce n’est pas certain. En Italie, Il Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport expliquent que les Piémontais ont besoin de renflouer leurs caisses cet été. Plusieurs joueurs sont à vendre, dont Jo David.

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Un dossier très complexe

Mais son départ dépendra aussi des autres. Sky Italia indique que la porte restera fermée pour lui cet été si jamais Dusan Vlahovic ne prolonge pas son contrat qui s’achève le 30 juin prochain. Problème : le Serbe a des touches sérieuses en Europe. Chelsea, le Bayern Munich ou encore de grosses cylindrées espagnoles sont là selon le CdS. Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour la Juve, qui avance aussi pour faire revenir Randal Kolo Muani (PSG). La venue du Français ne changerait rien au sort de David, puisque la Juventus souhaite avoir deux attaquants. Le Canadien sous contrat jusqu’en 2030 attend donc d’en savoir plus sur le cas Vlahovic.

Tout cela devrait se décider très rapidement. Car l’ancien joueur du LOSC risque de manquer des opportunités. L’OL, qui doit préparer les qualifications pour la C1, espère avoir des renforts assez rapidement. De son côté, la Juventus, qui va devoir vendre des éléments après avoir échoué à se qualifier pour la Ligue des Champions, a tout de même une idée du prix de vente du Canadien. Tuttosport évoque un montant de 35 M€. Mais d’autres publications estiment qu’il faudrait entre 25 et 30 M€ pour le déloger. Ce qui semble aujourd’hui trop élevé pour Lyon. D’autres clubs, notamment en Premier League, peuvent en revanche assumer le prix d’un tel transfert. Mais nous n’en sommes pas encore là puisque la Juve attend d’abord de régler le cas Vlahovic avant de trancher définitivement pour David. L’été risque d’être long…