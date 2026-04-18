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Ligue 1

PSG : le point médical avant la réception de l’OL avec un grand retour

Par Josué Cassé
Fabian Ruiz sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Avant d’accueillir l’Olympique Lyonnais en clôture de la 30e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a publié son traditionnel point médical. Ce dernier concerne deux joueurs, à savoir Nuno Mendes, sorti sur blessure contre Liverpool, et Quentin Ndjantou, qui continue son protocole de soins.

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Bonne nouvelle, en revanche, pour le club de la capitale puisque Désiré Doué, également touché face aux Reds, est bien disponible pour le choc face aux Rhodaniens. Blessé depuis plusieurs semaines, Fabian Ruiz est lui aussi sur la voie du retour.

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