OM : De Zerbi pense que Greenwood a payé très cher pour son affaire de violences conjugales

À la veille du match de Ligue des Champions contre Newcastle, la presse anglaise était bien présente ce midi pour interroger Roberto De Zerbi sur Mason Greenwood. L’ancien pensionnaire de Manchester United est revenu sur le devant de la scène depuis qu’il a rejoint l’Olympique de Marseille. D’ailleurs, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à mettre les points sur les i face à un journaliste qui a tenté d’en savoir un peu sur la nouvelle vie de Greenwood depuis son affaire de violences conjugales.

« J’entre dans la vie privée de personne, même pas dans celle de mes enfants. C’est un bon gars, il a payé de manière très forte ce qui est arrivé. Très fort. Il a trouvé le bon environnement bon pour lui, on lui a tendu la main. Il s’est bien comporté, il a un caractère introverti. Quand je le regarde comme personne, ça m’attriste ce qui est arrivé dans sa vie, parce que je connais une autre personne que celle qui a été décrite en Angleterre », a-t-il confié en conférence de presse.