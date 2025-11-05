PSG : les réactions écœurantes du Bayern Munich sur Achraf Hakimi et Luis Diaz

L’homme du match. Sans aucun doute, Luis Diaz a été le joueur de ce choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle on a vu les bons et les mauvais côtés du Colombien, recruté cet été contre un chèque de 75 M€. Très rapidement, il s’est mis en évidence avec un doublé plein de sang-froid face à des Franciliens dépassés. Mais son match a basculé juste avant la fin de la première mi-temps. L’ancien joueur de Liverpool a taclé Achraf Hakimi par derrière, lui attrapant la cheville. Le Marocain a fondu en larmes et quitté le terrain sans parvenir à poser le pied à terre. Luis Diaz, qui avait reçu un carton jaune dans un premier temps, a été finalement expulsé après consultation de l’arbitrage vidéo.

Malgré les contestations osées des Munichois, il a regagné les vestiaires. Son match s’est arrêté ici. Un doublé et un carton rouge, voici le bilan de sa soirée. Luis Diaz, qui a reçu la note de 7 de la Rédaction FM pour l’ensemble de sa prestation, est passé du rêve au cauchemar. Insulté par des supporters parisiens et marocains sur son compte Instagram, Luis Diaz est resté silencieux après la victoire de son équipe 2 à 1. Mais les autres ont parlé pour lui. En zone mixte, son coéquipier Josip Stanisic s’est offert une sortie médiatique très remarquée.

Les réactions étonnantes des Bavarois

«Il sait lui-même qu’il doit se montrer plus malin dans ce genre de situation. S’est-il excusé auprès de l’équipe ? Non, il ne l’a pas fait. Nous l’avons remercié (rires). Je plaisante ! Il était heureux. Comme nous tous.» Des mots qui ne risquent pas de faire plaisir aux fans du PSG. Son capitaine, Manuel Neuer, a également évoqué ce fait de jeu. « On m’a dit que ce n’était pas une faute particulièrement dure, pas une faute passible d’expulsion. Je ne sais pas si elle était excessivement sévère, il faut voir ça.» La blessure du Marocain n’était donc pas grave selon les échos reçus par le gardien de la part de ses coéquipiers et/ou du staff.

Neuer a ensuite expliqué que Diaz était « déçu » à la mi-temps et qu’il avait « croisé les doigts pour que l’équipe remporte la victoire.» Le portier allemand a également avoué être très agacé contre l’arbitre du match, Maurizio Mariani. « C’était un peu inutile à mon avis. Il m’informait simplement de sa décision. Il aurait dû l’expulser, mais il n’avait pas besoin de me faire sortir des cages pour ça.» Joshua Kimmich est aussi revenu sur ce fait de jeu. « Lucho était un peu frustré dans cette situation. Il était légèrement agacé d’avoir perdu le ballon. Je l’ai aperçu brièvement à l’écran. Il avait glissé à côté de lui, et Hakimi a voulu se placer devant lui à ce moment-là, c’est pourquoi il l’a touché bas. Mais c’est vraiment impressionnant.»

Les Allemands soutiennent Luis Diaz

On ne peut pas compter sur la direction du Bayern Munich pour compatir à la blessure du Parisien. Interrogé sur le sujet, le directeur sportif Max Eberl a confié : « Luis Diaz a été le premier à entrer dans le vestiaire et a tapé dans la main de chaque joueur. Cela illustre parfaitement l’esprit d’équipe. Il sait qu’il est reconnaissant envers l’équipe, mais réciproquement, l’équipe lui est également reconnaissante d’avoir marqué deux buts.» Pas un mot pour Hakimi ou le PSG. Vincent Kompany, qui avait contesté l’expulsion de son joueur depuis sa zone technique, a lui changé de discours après la rencontre.

« C’est dommage que le joueur du PSG ait dû quitter le terrain sur blessure. Au début, je ne pensais pas que c’était si grave. Mais bien sûr, c’est arrivé, et quand un joueur se blesse, je pense toujours à ce qui est arrivé à Jamal Musiala (blessé face au PSG et Donnarumma, nldr). Il s’est cassé la jambe contre le PSG aux États-Unis. On se demande alors : "est-ce comparable ?"" Mais honnêtement, le plus important pour moi, c’est que Hakimi ne soit pas blessé trop longtemps. Je lui souhaite un prompt rétablissement.» Le Belge sauve un peu l’honneur de son club, qui a aussi quelques soutiens en France. Dans l’émission L’Equipe du Soir, Johan Micoud estime que Luis Diaz ne voulait pas faire mal. « C’est un tacle d’attaquant bête, si Hakimi se relève, il n’y a pas rouge, il n’a pas l’intention de le blesser.» Mais que son intention soit bonne ou mauvaise, il a bien blessé Hakimi, qui pourrait manquer entre 3 et 5 semaines de compétitions. De nouveaux examens permettront d’y voir plus clair dans la journée.