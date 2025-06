CdM des Clubs : Antoine Griezmann lance le choc face au PSG

Sacrés retrouvailles entre le PSG et l’Atletico de Madrid. Alors que les deux clubs s’étaient rencontrés en novembre dernier en phase de play-off de la Ligue des Champions, voyant les Colchoneros s’imposer 2-1 au Parc des Princes, c’est désormais aux États-Unis, dans le cadre de la Coupe du Monde des Clubs, que Parisiens et Madrilènes vont croiser le fer ce dimanche. Parmi les stars de l’écurie espagnole qui seront particulièrement scrutées, il y a bien évidemment Antoine Griezmann.

L’avant-centre de 34 ans a accordé une interview à DAZN, diffuseur de la compétition. Questionné à propos du premier adversaire de l’Atletico dans la compétition, le Français a assuré que son équipe était capable d’obtenir quelque chose face aux Champions d’Europe : « on a hâte d’arriver aux Etats-Unis et de jouer notre premier match contre le Paris Saint-Germain. Actuellement, ils jouent très bien mais je pense qu’on peut les embêter. On l’a d’ailleurs vu chez eux quand nous avions gagné à la dernière seconde. Je crois en mon équipe et j’espère qu’on pourra livrer une belle performance ». Celui qui rêvait de disputer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis avec l’équipe de France pourra se consoler avec le tournoi en club, et espère sûrement glaner ce qui pourrait être son trophée le plus prestigieux avec Diego Simeone.

