Portugal : de nombreux hommages prévus pour Cristiano Ronaldo

Pour leur première sortie depuis l’annonce de la retraite internationale de Cristiano Ronaldo le 5 novembre dernier, les joueurs de la Seleção s’apprêtent à lui réserver un accueil symbolique hors norme ce samedi soir à l’Estadio Municipal de Braga face au Danemark en Ligue des Nations. Selon les informations du quotidien Diário de Notícias, l’ensemble des internationaux portugais pénétrera sur la pelouse vêtu d’un maillot floqué du légendaire numéro 7 au moment de l’exécution des hymnes nationaux. Une initiative validée par l’UEFA et portée conjointement par la Fédération portugaise de football (FPF), le sélectionneur Jorge Jesus ainsi que le trio des cadres du vestiaire composé de Bernardo Silva, Bruno Fernandes et Ruben Dias.

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Malgré une fin d’aventure marquée par un clash avec Jorge Jesus lors du rassemblement d’octobre, l’institution lusitanienne entend saluer l’héritage monumental laissé par l’attaquant de 41 ans entre 2003 et 2026. Le stade de Braga vibrera également à la 7e minute de la rencontre, moment choisi pour célébrer la carrière du quintuple Ballon d’Or avec un possible arrêt de jeu sous l’aval de l’instance européenne. Dans cette même logique, la chambre qu’occupait habituellement l’ancien capitaine au centre d’entraînement national a été symboliquement laissée inoccupée durant ce stage.