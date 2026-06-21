CdM 2026 : le programme TV, où et quand voir les matches

Suite des rencontres de la deuxième journée de la phase de poule de cette Coupe du Monde 2026, avec un dimanche encore bien chargé et un programme tv exceptionnel. L’Espagne, accrochée par le Cap-Vert (0-0) lors de son entrée en lice, va devoir faire mieux contre l’Arabie saoudite sous peine de se compliquer sérieusement les choses.

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De leur côté, les Cap-verdiens défieront l’Uruguay à minuit, dans ce groupe où tout reste à jouer. La Belgique, qui a aussi commencé son aventure américaine avec un nul, affrontera l’Iran à 21h, alors que les plus courageux pourront profiter d’un Nouvelle-Zélande - Égypte à 3h du matin heure française pour conclure la journée.

Dimanche 21 juin

à 18h (heure française) - Groupe H : Espagne - Arabie saoudite (beIN SPORTS 1, M6)

à 21h (heure française) - Groupe G : Belgique - Iran (beIN SPORTS 1, M6)

Lundi 22 juin