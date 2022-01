Manchester United : l'entourage de Paul Pogba dément une offre de prolongation

La suite après cette publicité

Le mercato hivernal ne fait qu'ouvrir ses portes et plusieurs dossiers chauds commencent d'ores et déjà à se dessiner. A ce titre, la prolongation de Paul Pogba du côté de Manchester United continue d'animer les différents tabloïds. Sur la touche depuis plus de deux mois en raison d'une blessure aux ischios, l'ancien joueur de la Juve n'est plus apparu en Premier League depuis le 24 octobre dernier et cette cinglante défaite contre Liverpool (0-5) où il avait d'ailleurs vu rouge après seulement 15 petites minutes de jeu. Et il n'est pas le seul à voir rouge. Libre de tout contrat en juin prochain, le milieu de terrain international français (89 sélections, 11 buts) n'a, en effet, toujours pas trouvé d'accord quant à son avenir, de quoi inquiéter fortement le board des Red Devils.

Dans cette optique, The Sun révélait dernièrement que les dirigeants mancuniens avaient tout simplement proposé un salaire XXL à la Pioche avec des émoluments atteignant les 400 000 livres sterling par semaine, soit près de 480 000 euros. Sans parler des éventuels bonus pouvant atteindre 100 000£... Un salaire qui ferait tout simplement de lui le joueur le mieux payé de l'histoire de la Premier League. Pourtant, selon les dernières informations du Daily Mail, un porte-parole de Pogba a publié une déclaration à Sportsmail pour démentir ce soi-disant pont d'or offert par Manchester United.

L'avenir de Paul Pogba fait trembler Manchester United !

«Pour clarifier les rumeurs des médias, Paul Pogba ne s’est pas vu offrir un nouveau contrat ces derniers mois. Paul est pleinement concentré sur sa convalescence après une blessure dans le but d’aider l’équipe dès que possible», peut-on ainsi lire dans ce nouveau communiqué. Une déclaration qui relance, une nouvelle fois, l'avenir du natif de Lagny-sur-Marne, désormais libre de s'engager où il le souhaite depuis le 1er janvier dernier. Une chose est sûre, si les deux parties ne parvenaient pas à trouver d'accord, les Mancuniens verraient alors Pogba partir libre pour la deuxième fois de sa carrière (après son départ libre pour la Juventus en août 2012).

A l'heure où plusieurs joueurs de Manchester United semblent avoir des envies de quitter Old Trafford, la perte de Paul Pogba serait lourde de conséquences pour les Red Devils, pointant actuellement à une décevante septième place en Premier League. Auteur de 38 buts et 49 passes décisives en 219 matches depuis son retour à United en 2016, le champion du monde 2018 ne manquera pas, quoi qu'il arrive, de courtisans puisque son nom reste très fréquemment lié aux plus grandes écuries européennes. Dans cette optique, si la Juventus et le Real Madrid restent à l'affût, le PSG, lui-aussi, pourrait profiter de cette prolongation avortée.