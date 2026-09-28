Infractions financières : Manchester City est déjà inquiété pour 6 stars

Cette trêve internationale n’est pas de tout repos pour Manchester City. Vendredi, l’écurie anglaise a été reconnue coupable de la quasi-totalité des 115 chefs d’accusations liés au fair-play financier. Une bombe lâchée par The Athletic et confirmée par la suite par d’autres médias. Dans la foulée, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont livré leurs premières impressions en s’exprimant sur Sky Sports. « La procédure engagée par la Premier League se poursuit, certains éléments importants restant à finaliser, et est soumise à une stricte confidentialité. À ce titre, la position du Manchester City FC reste conforme au communiqué publié par le club en février 2023. Le club a scrupuleusement respecté la procédure en vigueur pendant huit ans, partant du principe que le conseil d’administration et la direction de la Premier League agiraient en tant qu’autorité de régulation indépendante, impartiale et équitable, à l’abri de toute influence partisane. »

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Ce week-end, Khaldoon Al-Mubarak, le président de Man City, a publié une lettre à destination des supporters, forcément très inquiet avec cette épée de Damoclès au-dessus du club. « Je fais partie de ce club depuis 18 ans. J’ai eu le privilège d’être à vos côtés à l’Etihad, à Wembley et à Istanbul. Ce club compte pour moi, et vous m’avez montré et dit, encore et encore, à quel point Manchester City compte pour vous. C’est pourquoi je vous écris aujourd’hui (…) À la suite des informations relayées par les médias vendredi, beaucoup d’entre vous ont sans doute passé leur soirée à répondre aux questions et aux messages de leurs amis, de leur famille et de leurs collègues. Moi aussi. Voici ce que j’ai dit à ma famille : la procédure de la Premier League a encore un long chemin à parcourir, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l’innocence du club sont tout aussi fortes qu’au début de cette affaire. »

Certains Skyblues sont déjà surveillés de près

Publiquement, les Mancuniens se défendent bec et ongles et affichent une certaine sérénité. Mais cette annonce n’est pas passée inaperçue. Outre les autres sociétaires de Premier League qui veulent faire la lumière sur cette affaire, voire réclament des sanctions, certaines écuries, elles, envisagent de profiter des possibles malheurs des Cityzens pour faire quelques coups. C’est ce qu’explique ce lundi The Sun. La publication britannique, qui a consulté des sources espagnoles, indique que Josko Gvardiol, Ayyoub Bouaddi, Elliot Anderson, Enzo Fernandez et Rayan Cherki sont suivis de l’autre côté des Pyrénées, notamment par le Real Madrid. Un club qui a aussi coché le nom d’Erling Haaland. Sans surprise, le Norvégien devrait être le joueur de City le plus courtisé en cas de sanctions.

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Le Cyborg rêve de jouer au Real Madrid. Un club qui le suit depuis longtemps, mais qui a préféré miser sur Kylian Mbappé il y a deux ans. Si Haaland venait à être sur le marché, les Merengues seraient dans la course. Même chose pour le FC Barcelone. The Sun assure que les Catalans le surveillent de près, eux qui veulent mettre la main sur un attaquant de pointe après le départ de Robert Lewandowski et l’échec du dossier Julian Alvarez. Nous n’en sommes pas (encore) là et officiellement, City n’a reçu aucune sanction. Mais en coulisses, des clubs ont déjà identifié les joueurs à surveiller si jamais les Anglais devaient avoir des points en moins, voire être relégués en division inférieure. Si cela devait arriver, les équipes souhaitant se servir à Manchester City devraient tout de même payer des indemnités de transferts.