Ligue des Champions

Chelsea : Wesley Fofana est dégoûté mais veut croire à l’exploit fou

Par Valentin Feuillette
2 min.
PSG 5-2 Chelsea

Wesley Fofana est apparu très déçu à l’issue de la lourde défaite de Chelsea contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, où les Blues se sont inclinés (5-2) lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions. Le défenseur français a pointé du doigt les erreurs répétées de son équipe, sanctionnées à chaque occasion par des joueurs parisiens très efficaces, notamment en fin de rencontre lorsque Chelsea, alors mené 3-2, a continué à prendre des risques inutiles et a encaissé deux autres buts. «Très déçu parce qu’on fait des erreurs et on les paie cash. C’est une grande équipe. On a été sanctionné à chaque fois qu’on a fait une erreur. Et oui, on est déçu parce que même à la fin du match, il y a 4-2 et on fait encore preuve d’immaturité, on va les presser alors que le match est terminé. On a juste à garder le 4-2 et il y a un match retour. Donc on prend ce cinquième but qui fait encore plus mal. Mais voilà, il y a trois buts à remonter, on va tout faire pour. On n’a rien à perdre et on va essayer en tout cas»

Interrogé sur les chances de renverser la situation au match retour, Fofana a fait preuve d’un optimisme prudent tout en assumant les risques pris par son équipe dans le jeu. Il a rappelé que malgré l’écart pris par le PSG, rien n’est jamais impossible et que l’espoir demeure tant que le retour n’est pas joué. « Un immense exploit ? Je ne sais pas, mais c’est possible, tout est possible dans la vie. On a l’espoir, on est déterminés. Après le match, on se l’est dit dans le vestiaire, il y a un match retour. On est très déçu, c’est sûr, parce qu’il y avait 2-2, on se sentait bien dans le match, on fait cette erreur bête, on prend trop de risques, mais on l’accepte parce que c’est notre jeu, on l’accepte. Mais voilà, maintenant, il y a un match retour. On va déjà essayer de gagner ce week-end en Premier League contre Newcastle, et après on va se concentrer sur le match retour contre Paris », a-t-il confié en zone mixte, résumant la frustration mais aussi la détermination de Chelsea.

