Monaco : Franco Antonucci est très courtisé

En janvier 2017, l'AS Monaco a mis la main sur Franco Antonucci. Propriété de l'Ajax Amsterdam, le talent belge était présenté comme un grand espoir. Mais il n'a jamais réussi à faire son trou sur le Rocher, où il a évolué essentiellement avec l'équipe réserve. Prêté au FC Volendam (D2) l'été dernier au Pays-Bas, il a notamment marqué onze buts. De bonnes performances suivies par l'ASM, qui souhaiterait le prêter au Cercle Bruges, son club satellite.

Mais d'après La Dernière Heure, cela ne serait pas le souhait du joueur. En effet, la DH explique qu'Anderlecht, le Standard, le PSV, Twente et l'AZ Alkmaar seraient séduits par son profil et suivraient son cas. Oleg Petrov et Monaco, qui auraient refusé une proposition du Standard récemment, seraient en réflexion puisque Franco Antonucci a encore deux années de contrat.