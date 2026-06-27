CdM 2026, Sénégal : Sadio Mané remercie l’Égypte

Le Sénégal est passé par toutes les émotions. Après deux défaites lors de ses deux premières rencontres, les Lions de la Teranga ont parfaitement réagi en infligeant un cinglant 5-0 à l’Irak, un succès indispensable pour entretenir l’espoir d’une qualification parmi les meilleurs troisièmes. Mais après le coup de sifflet final, les hommes de Pape Thiaw n’avaient plus leur destin entre leurs mains et devaient attendre les résultats des autres groupes, notamment celui entre l’Égypte et l’Iran.

La suite après cette publicité

🚨 Sadio Mané 🇸🇳 en story : « EGYPT ❤️👊👊 »



Pour rappel, grâce au match nul de l’Égypte 🇪🇬, le Sénégal 🇸🇳 est officiellement QUALIFIÉ pour les 16es de finale du Mondial. ✅



📲 IG pic.twitter.com/HS5mY51au3 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 27, 2026

Parmi les supporters les plus investis figurait Sadio Mané. L’attaquant sénégalais a partagé une story Instagram devant la rencontre, affichant un message de soutien à l’Égypte, un petit clin d’œil également adressé à son ancien coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah. Un soutien qui a porté ses fruits puisque le match nul des Pharaons a officiellement envoyé le Sénégal en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, offrant ainsi aux Lions une qualification qu’ils espéraient jusqu’au bout.