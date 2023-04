PL : sans Haaland, Manchester City écrase Liverpool

La Premier League était de retour ce samedi après-midi avec une affiche alléchante entre Manchester City et Liverpool. De quoi apprécier un très bon moment de football dans une rencontre qui promettait d’être explosive tant les enjeux étaient importants. Sans Erling Haaland blessé, Manchester City n’avait pas d’autres choix que de gagner pour ne pas voir Arsenal s’envoler quasi définitivement en tête du classement. De son côté, les Reds, qui pointaient à la 6e place, devaient prendre trois points pour se rapprocher des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Sans le géant norvégien, Guardiola décidait de faire confiance à Alvarez sur le front de l’attaque alors que Klopp se passait de Darwin Nunez encore touché à l’adducteur et sur le banc. Et alors qu’on s’attendait à voir des Cityzens faire la différence, c’est bien Liverpool qui surprenait son monde. Bien en place défensivement, les coéquipiers profitaient d’un contre éclair pour crucifier une défense de City à la ramasse. Diogo Jota partait seul en profondeur, servait en retrait Mohamed Salah qui envoyait un missile dans la cage d’un Ederson impuissant (1-0, 17e). Mais pas de quoi perturber Manchester City qui continuait de monopoliser le ballon et de faire courir son adversaire. Fidèles à leurs principes, les hommes de Pep Guardiola finissaient par égaliser après une action collective exceptionnelle dont ils ont le secret. Julian Alvarez était à la conclusion (28e, 1-1). Le début d’un calvaire pour Liverpool.

Au retour des vestiaires, il ne fallait qu’une minute pour voir Manchester City prendre l’avantage. Cette fois-ci, c’est Mahrez qui offrait un caviar à Kevin De Bruyne qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (46e). Comme face au Real Madrid, Liverpool s’effondrait mentalement et commençait à multiplier les erreurs techniques, notamment défensivement. Virgil Van Dijk symbolisait à lui seul les carences défensives de son équipe. Le défenseur néerlandais n’était pas exempt de tout reproche sur le troisième but de City signé Gundogan. L’international allemand avait tout le loisir d’ajuster Alisson alors que le ballon traînait dans la surface (3-1, 54e). Ça ne s’arrêtait pas là puisque vingt minutes plus tard, Jack Grealish y allait de son but. Très bon dans ce match, l’ancien d’Aston Villa plaçait tacle tir dans le petit filet (4-1, 74e). De quoi sceller, si ce n’était pas déjà le cas, la victoire de son équipe. Sans Erling Haaland, Manchester City n’a pas tremblé et remet la pression à Arsenal qui a 5 points d’avance. De son côté, le Liverpool de Jurgen Klopp n’y arrive plus et le technicien allemand semble de plus en plus impuissant sur son banc.

