MU : la mise au point de Michael Carrick sur le cas JJ Gabriel

Future star de Manchester United, le jeune JJ (Joseph Junior Andreou) Gabriel a annoncé son envie de quitter les Red Devils. Un sacré coup dur pour les Mancuniens qui auront du mal à inverser la tendance. L’ailier est d’ailleurs sur la liste de plusieurs cadors comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Chelsea.

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Ce mercredi, Manchester United a été renversé en League Cup par Brighton (3-2) et le coach Michael Carrick s’est exprimé sur le cas JJ Gabriel après la rencontre : «nous devons faire preuve d’un peu de prudence sur cette affaire. C’est un garçon de 15 ans. Tout tourne autour du bien-être, de la protection et de la bienveillance dont JJ a besoin. La situation est ce qu’elle est, mais nous devons être prudents dans la manière d’aborder ce cas.»