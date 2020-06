Manchester City s'offre une pépite du Celtic

Manchester City prépare l'avenir. Selon les informations du Telegraph les Citizens auraient engagé le jeune milieu de terrain écossais Josh Adam (16 ans). L'intéressé qui évolue au Celtic rejoindra City cet été et suscitait les convoitises de plusieurs clubs anglais et allemands. Adam international U16 écossais va poursuivre sa scolarité en Angleterre et paraphera un contrat professionnel à ses 17 ans.

Josh Adam avait tapé dans l’œil de la cellule de recrutement de Manchester City qui est très présente en Ecosse via des programmes de développement notamment. Cette signature intervient après celle du jeune belge Roméo Lavia (16 ans) en provenance d'Anderlecht.