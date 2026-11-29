Depuis le lancement de l’opération, les promotions du Black Friday sur FOOT.FR connaissent un énorme succès et les tailles les plus prisées s’arrachent à vitesse grand V. Attention, le compte à rebours est désormais lancé : il ne vous reste plus que quelques heures avant la fin des remises exceptionnelles de ce week-end allant jusqu’à -70 %. C’est le moment ou jamais de valider votre panier pour boucler vos cadeaux de Noël ou vous faire plaisir au meilleur prix.

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Avant la clôture des ventes, voici 3 nouvelles pépites encore disponibles à saisir d’urgence sur FOOT.FR :

Maillot Junior Olympique de Marseille Third 2026/27 à 48 € au lieu de 80 € (-40 %)

Pour régaler les plus jeunes supporters olympiens à l’approche des fêtes, cette tunique Third officielle de la saison en cours s’impose comme une valeur sûre au pied du sapin. À moins de 50 € au lieu de 80 €, c’est l’opportunité parfaite d’offrir un maillot de cette saison à prix réduit avant la rupture sur les tailles enfants.

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Maillot Inter Milan x Nike ACG 2025/26 à 29,97 € au lieu de 99,90 € (-70 %)

Première incursion historique de la gamme outdoor All Conditions Gear de Nike sur un terrain de football, ce maillot Fourth au design bleu, noir et orange inspiré de l’alpinisme est déjà une pièce collector incontournable. Affiché sous la barre symbolique des 30 €, ce bijou mêlant culture foot et mode urbaine représente sans conteste le braquage textile de cette fin de week-end.

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Crampons Puma Ultra Nitro 7 Ultimate LaceLess Hyper Rush FG à 143 € au lieu de 260 € (-45 %)

Déclinée dans son coloris édition limitée Hyper Rush blanc et bleu, cette paire sans lacets ultra-légère dotée de crampons FastTrax est taillée pour offrir une explosivité maximale sur terrain sec. Économiser 117 € sur le modèle élite du silo vitesse de Puma est une aubaine rare pour s’offrir des crampons de niveau professionnel à prix cassé.

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Dernière ligne droite avant le Cyber Monday !

Ne tardez plus : il ne reste qu’une poignée d’heures pour mettre la main sur ces promotions du Black Friday sur FOOT.FR, toujours dans la limite des stocks disponibles. Et restez bien connectés : une ultime sélection d’offres exclusives spéciales Cyber Monday vous sera proposée dès demain sur Foot Mercato pour clôturer cet événement en beauté !