Real Madrid : Vinicius ne veut pas se présenter en héros

Après la belle victoire du Real Madrid contre l’Atlético dans le derby, Vinicius, auteur d’un doublé, n’a pas voulu récolter toutes les fleurs de ce succès précieux. «Je suis vraiment content du match que nous avons joué. Nous l’avons dominé dès le début, mais nous avons encaissé un but. Mais… nous progressons, nous travaillons dur pour des matchs comme celui-ci. Pour que les supporters madrilènes puissent rentrer chez eux très heureux aujourd’hui, avec cette victoire et ces buts. Pour qu’ils puissent vraiment en profiter. Parce que c’est un derby et que le Real Madrid gagne toujours. Le mérite revient à tous : l’entraîneur, les joueurs et les supporters. À tout le travail accompli durant la semaine. Nous sommes allés à Manchester, nous avons gagné et nous avons bien défendu. Et puis, ici, nous avions un plan de jeu très clair dès le départ. Et c’est ce qui a fait toute la différence».

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Par ailleurs, le Brésilien n’a pas caché son bonheur d’avoir inscrit un joli doublé. «Je suis vraiment content. J’ai travaillé toute la saison pour des matchs comme celui-ci. Et quand cette période de l’année arrive… Je ne sais pas ce que j’ai, mais je progresse toujours. Je marque et je fais des passes décisives. C’est pour ça qu’on est là, nous les joueurs. Le président me dit toujours que je dois marquer deux buts, et aujourd’hui, j’en ai marqué deux, pour lui. C’est dommage… non ? Le mieux aurait été de continuer sur notre lancée, de ne pas s’arrêter, car nous sommes sur une bonne lancée. Mais nous partons avec les sélections nationales… J’espère que tout le monde reviendra sans blessure. Car la période la plus importante de la saison approche». Place à la trêve avant de se remettre au travail dans la capitale espagnole. De grosses échéances arrivent à la Casa Blanca.