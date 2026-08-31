LOSC : Ayase Ueda s’engage jusqu’en 2028

Le LOSC tient sa nouvelle recrue offensive. Le club nordiste a officialisé ce dimanche l’arrivée d’Ayase Ueda, l’attaquant international japonais de 28 ans. En provenance du Feyenoord Rotterdam, le buteur s’est engagé pour quatre saisons avec Lille, soit jusqu’en juin 2030. Il devient ainsi le premier joueur japonais de l’histoire du LOSC.

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Le premier Japonais de l’Histoire du LOSC se nomme Ayase Ueda ! L’attaquant international nippon (43 sélections, 18 buts), s’est engagé avec le LOSC pour une durée de 4 ans, soit jusqu’en 2030. Il arrive en… pic.twitter.com/Kbk8mdOyCo — LOSC (@losclive) August 31, 2026

Fort de 43 sélections et 18 buts avec le Japon, Ueda arrive avec une solide expérience du haut niveau. Formé au Kashima Antlers après un passage universitaire à l’Université d’Hōsei, il s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs finisseurs du football nippon, inscrivant 47 buts en 103 rencontres avec son club formateur avant de poursuivre sa carrière en Europe.