Vincent Labrune a des ambitions XXL pour la Ligue 1 en Europe

Si vous êtes un fidèle lecteur de Foot Mercato, vous savez que le vendredi rime souvent avec indice UEFA. Et souvent, ce n’est pas pour annoncer de bonnes nouvelles. D’ailleurs, la France tremble vraiment pour son indice. Pour rappel, l’écart s’est considérablement réduit avec les Pays-Bas et le Portugal et il y a de quoi craindre le pire pour 2024, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle formule de la Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

Il est donc temps d’agir. Et vite. Ce matin, dans le cadre du festival « Demain le Sport », organisé par L’Équipe, France Info et France Télévisions, Vincent Labrune n’a fait qu’annoncer la date du futur appel d’offres pour les droits TV de Ligue 1. En tant qu’intervenant, le président de la LFP en a surtout profité pour dresser l’état des lieux des clubs français en Europe.

La L1 doit faire partie du top 3 européen

« La France évolue désormais en deuxième division européenne, il ne faut pas avoir peur de le dire », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Goal, avant d’ajouter que « l’explosion des droits TV » fait partie des facteurs « qui ont mis en évidence les faiblesses endémiques du football professionnel français ». Conserver la cinquième place à l’indice UEFA est donc une priorité pour Labrune. Sans ça, il sera difficile de renégocier des droits TV à la hausse dans un an.

L’ancien président de l’OM a également dévoilé les futurs objectifs de la Ligue. Et ils sont très élevés. Outre la croissance des revenus internationaux, Labrune veut que la Ligue 1 fasse partie des trois meilleurs championnats d’Europe. « La Ligue 1 devra d'ici cinq ans être, non pas top 4, mais sur le podium européen, aussi bien en termes de résultats sportifs que de revenus. » Ambitieux ? Surréaliste ? Le débat est ouvert.