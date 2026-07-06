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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : IShowSpeed en larmes après l’élimination de Cristiano Ronaldo et du Portugal

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Grand admirateur de Cristiano Ronaldo, le célèbre streamer américain IShowSpeed, aussi simplement connu comme Speed, était présent à Dallas pour assister au match entre le Portugal et l’Espagne. Une rencontre remportée par la Roja sur le score de 1-0, pour le plus grand malheur du streamer.

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Il était ainsi en larmes au moment où l’arbitre a sifflé le coup de sifflet final. Un sentiment partagé par des millions de Portugais et de fans de Cristiano Ronaldo à travers la planète…

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