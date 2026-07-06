Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : IShowSpeed en larmes après l’élimination de Cristiano Ronaldo et du Portugal
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Grand admirateur de Cristiano Ronaldo, le célèbre streamer américain IShowSpeed, aussi simplement connu comme Speed, était présent à Dallas pour assister au match entre le Portugal et l’Espagne. Une rencontre remportée par la Roja sur le score de 1-0, pour le plus grand malheur du streamer.
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🚨| BREAKING: SPEED IS IN TEARS AS CRISTIANO RONALDO AND PORTUGAL ARE ELIMINATED FROM THE WORLD CUP 💔💔🇵🇹 pic.twitter.com/28dagOarz2— Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 6, 2026
Il était ainsi en larmes au moment où l’arbitre a sifflé le coup de sifflet final. Un sentiment partagé par des millions de Portugais et de fans de Cristiano Ronaldo à travers la planète…
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