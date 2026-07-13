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Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps rassure sur l’état physique de Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp
France Espagne
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Touché à la cheville face au Maroc, Kylian Mbappé s’est entraîné avec le groupe tricolore à la veille de la demi-finale de Coupe du Monde contre l’Espagne. Cependant, les journalistes ont voulu savoir si tout allait bien pour le capitaine des Bleus.

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La raison ? Mbappé a fait un entraînement plus court que ses coéquipiers ce lundi. « Kylian va bien. Oui, il est à 100%. Oui, il s’est entraîné, il a le droit comme d’autres de faire 10 minutes au lieu de 20 dans un jeu », a confié le sélectionneur national en conférence de presse.

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