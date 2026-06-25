Brésil : le Real Madrid face à un gros dilemme pour Vinicius Junior

Après une entame de Coupe du Monde compliquée face au Maroc (1-1), le Brésil s’est repris en remportant ses deux derniers matches contre Haïti et l’Écosse sur le score de 3-0. Et cette nuit, si tout le stade de Miami s’est enflammé pour les premières minutes de Neymar dans cette Coupe du Monde 2026, le héros principal de la soirée n’est pas le numéro 10. Si la Seleção a terminé la phase de poules sur les chapeaux de roue, c’est en grande partie grâce à Vinicius Junior. Auteur d’un doublé face aux Écossais, l’attaquant du Real Madrid totalise 4 buts et 1 passe décisive en 3 matches.

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Des statistiques qui lui permettent de rejoindre Kylian Mbappé et Erling Haaland dans le classement des meilleurs buteurs du tournoi et qui font le bonheur de Carlo Ancelotti. «C’est réjouissant, car je n’avais aucun doute sur sa capacité à se qualifier pour cette Coupe du Monde. Pour lui, c’est un honneur de jouer avec la sélection nationale. Il est en très grande forme, il a même marqué de la tête, ce qui est très rare chez lui. Ce n’est pas moi qui vais découvrir Vini. Pour moi, Vini est un joueur d’exception. C’est évidemment l’un des meilleurs au monde.» Élu homme du match, Vinicius Junior ne cachait pas sa satisfaction, mais préférait penser au collectif plutôt qu’à ses statistiques personnelles.

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«Je ne me soucie pas des statistiques, je veux surtout faire de mon mieux pour aider l’équipe nationale. Je suis très content de ces buts. Aujourd’hui, j’ai même marqué un but de la tête, ce que j’avais promis au coach de faire. Il m’avait dit que c’était presque impossible et qu’il m’offrirait un cadeau. Alors je vais attendre. Le plus important, ce sont les victoires, nos progrès dans la compétition et lors des matchs. Maintenant, il faut continuer et s’améliorer encore davantage pour atteindre le prochain objectif, car on est désormais en phase à élimination directe», a-t-il confié à SporTV. Une chose est sûre : les prestations du Brésilien ne passent pas inaperçues en Espagne à l’heure où le dossier de sa prolongation traîne encore et toujours.

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En clair, la presse madrilène a assuré que la Casa Blanca ne suppliera pas son numéro 7 après lui avoir déjà proposé un nouveau contrat jusqu’en 2030 et que les deux parties se réuniront sans doute après la Coupe du Monde 2026. Mais alors que des rumeurs assuraient que les Merengues ne seraient pas contre le fait de profiter de l’effet Mondial pour revendre au prix fort son Brésilien, AS implore Florentino Pérez de ne pas faire de bêtise. «Le Real Madrid ne peut pas laisser filer ce Vinicius». Le Mondial changera-t-il la donne dans ce dossier ? Mettra-t-il "Vini" en position de force pour obtenir la revalorisation qu’il désire ? En attendant de le savoir, le Real Madrid doit être ravi de voir Vinicius Jr et Kylian Mbappé cartonner de l’autre côté de l’Atlantique.