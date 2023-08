Barça : 3 nouveaux joueurs inscrits

Ce dimanche soir, à 21h30, le FC Barcelone ira affronter Getafe dans le cadre de leur première journée de championnat d’Espagne. Si le mercato estival n’est pas terminé et que les Catalans tentent encore de renforcer leur effectif, le Barça peut déjà se satisfaire de pouvoir inscrire 3 nouveaux joueurs sur la liste officielle de la Liga.

En effet, MD rapporte qu’Oriol Romeu, Sergi Roberto et Ez Abde ont été ajouté parmi les joueurs pouvant désormais participer aux rencontres de Liga. Une bonne nouvelle pour les Blaugranas, quand on connaît la situation délicate du club. Mais il reste encore pas moins de 6 joueurs qui attendent d’être inscrit : Marcos Alonso, Iñigo Martínez, Clément Lenglet, Sergiño Dest, Iñaki Peña et la pépite Balde. Ces derniers devraient normalement pouvoir apparaître sur la liste de la Liga dans un futur proche.