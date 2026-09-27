La sortie cash de Javier Tebas sur la situation de Manchester City !

Javier Tebas n’a pas tardé à réagir aux révélations concernant Manchester City. Alors que le club anglais aurait été reconnu coupable de 114 des 115 infractions financières qui lui étaient reprochées sur la période 2009-2018, le président de la Liga a pris la parole ce dimanche sur les réseaux sociaux. « La sanction reste à connaître et la procédure n’est pas terminée. Mais ce qui s’est passé montre une fois de plus pourquoi le contrôle économique, la transparence et des règles égales pour tous sont essentiels pour protéger l’intégrité et la pérennité du football », a-t-il déclaré. Une réaction qui intervient alors que les Sky Blues attendent toujours de connaître les conséquences de cette procédure engagée par la Premier League en février 2023.

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Manchester City est notamment accusé d’avoir présenté des informations financières inexactes concernant ses revenus de sponsoring et certaines rémunérations. Une commission indépendante aurait retenu la quasi-totalité des accusations, mais aucune sanction n’a encore été officiellement annoncée. Le club anglais, qui conteste les faits reprochés, maintient sa position. Son président, Khaldoon Al Mubarak, a réaffirmé sa confiance dans la capacité de Manchester City à démontrer son innocence. Les dirigeants mancuniens devraient faire appel des décisions rapportées par la presse, ce qui pourrait prolonger une procédure dont les conséquences sportives et financières restent à déterminer.