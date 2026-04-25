Tottenham : Roberto De Zerbi croit plus que jamais au maintien

Le coach italien ne mâche jamais ses mots. Alors que Tottenham a remporté son premier match de 2026 face à Wolverhampton en Premier League ce samedi, Roberto De Zerbi était présent en conférence de presse après la partie. L’ancien technicien de l’OM a d’ailleurs évoqué la blessure de Xavi Simons, avant de parler des prochaines échéances, qui compteront pour le maintien du 18e du championnat.

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« Je crois que nous resterons debout. Si je reste ici, c’est parce que je suis positif et pas parce que je suis entraîneur de Tottenham. Ce n’est pas important si vous êtes Tottenham sur le terrain, le plus important ce sont les qualités des joueurs et les niveaux humains des joueurs. West Ham est une bonne équipe, mais Tottenham aussi » a-t-il indiqué aux journalistes. Puis, il a clairement expliqué la situation délicate des Londoniens. « J’ai travaillé avec eux tous les jours et ce sont des professionnels, de bons gars et ils souffrent de cette situation. J’ai juste besoin de leur donner des ordres ». Les messages sont clairs et le maintien est dans les esprits.