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Al Ittihad : Ramon Planes va quitter son poste

Par Santi Aouna
1 min.
Ramon Planes @Maxppp

Selon nos informations, Ramón Planes s’apprête à quitter ses fonctions à Al-Ittihad. Le dirigeant espagnol, en poste depuis 2023, a pris la décision de mettre un terme à son aventure au sein du club saoudien, malgré un projet ambitieux porté ces dernières saisons.

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Toujours d’après nos sources, ce départ devrait être acté dans les prochains jours et la direction saoudienne est d’ailleurs déjà en discussions avancées avec un dirigeant pour prendre la succession. En interne, la réflexion serait déjà engagée pour lui trouver un successeur, tandis que Ramón Planes pourrait rapidement rebondir sur un nouveau projet, fort de son expérience acquise notamment au FC Barcelone.

Pub. le - MAJ le
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