Man City : Pep Guardiola encense Manchester United

Son équipe a collé une rouste à son ennemi juré Manchester United (6-3) au début du mois d'octobre et aujourd'hui Pep Guardiola (51 ans) en dit du bien. Comme quoi tout est possible. Depuis cette débâcle, les hommes d'Erik Ten Hag n'ont plus perdu : 5 victoires en 7 matches avec une victoire et un nul contre les concurrents directs Tottenham et Chelsea. Ce regain de forme est souligné par le coach espagnol des Skyblues.

« J'ai l'impression que United arrive. Enfin, United arrive (...) C'est pourquoi vous devez vous battre pour la Ligue des champions et pour le titre. Dans les 10 premiers matchs, vous ne gagnez pas la Premier League, mais vous pouvez être un peu en retard. Newcastle est déjà là. Je les ai vus contre Tottenham et la physicalité des deux côtés » déclare Guardiola, repris par le Telegraph. Les Red Devils sont 6e de Premier League après 11 journées.