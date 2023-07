La Juventus met un gros coup de pression à Paul Pogba

La suite après cette publicité

Paul Pogba veut repartir du bon pied. Il y a environ un an, le milieu de terrain acceptait de revenir à la Juventus après la fin de son contrat à Manchester United. Un coup très intéressant sur le papier puisque la Pioche connaît parfaitement les Bianconeri et la Serie A. De plus, les Piémontais n’avaient pas d’indemnité de transfert à régler aux Mancuniens. En revanche, ils devaient verser une prime à la signature ainsi qu’un juteux salaire à Pogboom.

La Juventus n’est pas contre un départ

Mais le retour du champion du monde 2018 a été un fiasco. Outre ses problèmes extrasportifs, il a enchaîné les blessures, ne disputant que 10 rencontres toutes compétitions confondues (1 titularisation, 1 passe décisive). Insuffisant pour un joueur de son calibre. Après cette saison noire, où il a d’ailleurs manqué le Mondial au Qatar, Paul Pogba est déterminé à retrouver son niveau ainsi qu’une santé de fer.

Cependant, la Juve n’est pas contre le fait de s’en séparer. Il y a une dizaine de jours, L’Équipe a expliqué que les Turinois veulent se débarrasser du Français. Massimiliano Allegri ne croit pas au retour en grâce du joueur et les Italiens espèrent une offre de l’Arabie saoudite. Mais Pogba, dont le nom a été cité en Saudi Pro League, compte bien rester. Ce qui ne fait pas les affaires des Transalpins. Ces derniers ont d’ailleurs décidé de durcir le ton avec lui.

Un cas épineux

Tuttosport révèle ainsi que le nouveau directeur sportif, Cristiano Giuntoli, veut que le joueur réduise son salaire. Celui-ci coûte 10,5 millions d’euros bruts par an. Le dirigeant veut donc négocier avec la Pioche et son entourage certains aspects de son contrat. Le plan serait d’étaler le paiement de son salaire net (8 millions d’euros, plus des bonus) en étendant son bail ou en réalisant un rééquilibrage entre la partie fixe et les bonus.

Mais le milieu ne serait pas forcément ouvert à cette idée, alors que son club garde un œil sur l’Arabie saoudite. Pogba est également sous pression puisque son coach doit décider aujourd’hui s’il compte l’emmener avec lui en tournée aux États-Unis ou s’il le laisse à Turin pour poursuivre sa rééducation. Le laisser à quai serait un geste fort de la part de la Vieille Dame, qui ne compte pas lui faire de cadeaux cette saison.