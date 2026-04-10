Des clubs de L2 suivent Axel Bargain

Membre du Goal FC, Axel Bargain (16 matches cette saison) sera en fin de contrat le 30 juin prochain. Une situation qui met forcément en alerte les clubs éventuellement intéressés par sa signature. Et ils sont quelques-uns à avoir un œil sur le défenseur central de 20 ans passé par Brest durant sa jeunesse. Il avait d’ailleurs refusé un contrat pro de 1 an en réserve au SB29 (en R1) pour privilégier une expérience ailleurs en N2.

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Un choix qui semble payer puisqu’il a réalisé une belle année. Des pensionnaires de Ligue 2, dont Boulogne-sur-Mer, Clermont ou encore Guingamp et Montpellier suivent son cas selon son entourage. A l’étranger, la Belgique observe aussi sa situation. Louvain, Beveren et Courtrai sont sur les rangs.