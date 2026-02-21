Alexandre Lacazette retrouve enfin des couleurs en Arabie saoudite

« Du berceau du patrimoine lyonnais à la frontière du futur ». Le 1er juillet 2025, Neom SC annonçait la signature d’Alexandre Lacazette en Saudi Pro League. Le club saoudien, club le plus riche du monde et tout juste promu en Saudi Pro League pour la première fois de son histoire, voulait frapper fort dans son recrutement pour concurrencer les clubs du PIF (Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Ahli). Après l’arrivée de Christophe Galtier à la tête de l’équipe, le club avait décidé de miser sur un recrutement à l’accent français avec les arrivées de Nathan Zézé (Nantes), Saimon Bouabré (Monaco), Said Benrahma (OL), Amadou Koné (Reims) et donc Alexandre Lacazette.

La suite après cette publicité

L’ancien capitaine de l’OL, qui avait refusé une première fois l’appel du pied de l’Arabie saoudite il y a un an quand Al-Qadsiah était intéressé, avait donc décidé de sauter le pas. Avec un véritable challenge sportif dans ce choix (en plus d’un gros avantage financier, évidemment). Le Français, dans une Saudi Pro League XXL avec CR7 ou encore Benzema, devait permettre à NEOM SC d’exister et de rapidement atteindre les objectifs au vu du budget du club : tout rafler sur le plan national et dominer le continent asiatique. Et dans les premiers mois, Lacazette a parfaitement joué le jeu. Buteur prolifique, présent à chaque rencontre, l’ancien attaquant d’Arsenal semblait avoir retrouvé une seconde jeunesse sous le soleil du Golfe avec notamment 5 buts et 1 passe décisive sur ses 6 premiers matches en club, devenant d’ailleurs le premier joueur de NEOM à marquer en première division saoudienne.

La suite après cette publicité

Un retour en forme trop tardif ?

Mais son début canon s’est rapidement stoppé net. Car entre octobre et février, tout s’est compliqué. Pour Lacazette qui n’a marqué qu’un seul but en 12 matches de championnat, mais surtout pour Neom SC dans son ensemble. Trois petites victoires sur les 11 derniers matchs, dont 6 défaites, un revers humiliant 0-3 face à Al-Ahli avec trois buts encaissés en douze minutes à peine (55e, 64e, 67e), et une équipe qui paraissait avoir perdu tous ses repères. Au point de voir Christophe Galtier passer un énorme coup de gueule en conférence de presse sur l’attitude non professionnelle de certains de ses joueurs qu’il estime peu investis sportivement. Coincé dans le ventre mou du classement, à plus de 20 points du top 3 et sans victoire contre une équipe mieux classée, NEOM a traversé une crise profonde.

« Quand vous avez ces résultats, c’est notre niveau. Si nous ne pouvons pas gagner, c’est notre niveau en ce moment. Je ne l’accepte pas, mais c’est la réalité. Nous devons travailler, progresser, et peut-être que j’ai besoin de mettre certains joueurs de côté », expliquait Christophe Galtier il y a quelques semaines. Une mise en garde qui a eu le mérite, si cela n’a pas spécialement changé les résultats de NEOM, de réveiller Alexandre Lacazette. Sur les dernières semaines, il est redevenu le patron offensif que Neom attendait avec 3 buts sur les quatre derniers matches du club. Avec 8 buts et 5 passes décisives cette saison, il reste évidemment le meilleur buteur de son équipe et le leader incontesté d’une équipe très jeune, trop peut-être pour espérer concurrencer le quatuor saoudien. Alexandre Lacazette devra continuer sur cette lancée pour espérer sauver la saison de NEOM…