Le LOSC fixe un prix astronomique pour Matias Fernandez-Pardo

C’est incontestablement l’une des plus belles révélations de la saison en Ligue 1. À seulement 21 ans, Matias Fernandez-Pardo a littéralement crevé l’écran sous le maillot des Dogues. Arrivé il y a tout juste deux ans en provenance de La Gantoise contre un chèque de 11,5 millions d’euros, le joueur a pris une dimension exceptionnelle cette saison sous les ordres d’un Bruno Genesio exigeant, mais aussi très protecteur avec son jeune attaquant.

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Spectaculaire balle au pied, doté d’une polyvalence très intéressante sur le front de l’attaque, le néo-international belge possède encore une marge de progression énorme. Il boucle son exercice en championnat avec des statistiques particulièrement séduisantes : 8 buts et 5 passes décisives en 29 matchs disputés. Des performances de haute volée qui ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues aux yeux de Rudi Garcia. Le sélectionneur de la Belgique vient tout juste de le convoquer pour disputer la Coupe du Monde cet été.

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Le phénomène Fernandez-Pardo affole le marché

Une telle ascension a logiquement mis les cellules de recrutement du Vieux Continent en état d’alerte. Aujourd’hui, c’est toute l’Europe qui s’arrache le natif de Bruxelles. Le Borussia Dortmund se montre très intéressé, tout comme plusieurs formations de Premier League prêtes à dégainer. Mais selon nos informations, la concurrence est encore plus rude puisque des mastodontes comme Liverpool et le Bayern Munich, qui le suivent de très près depuis l’été dernier, sont très intéressés.

La frappe de Matías Fernández-Pardo flashée à 104,92 KM/H 🚀🚀🚀 pic.twitter.com/zgSVLHjmSY — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 12, 2026

Face à cet embouteillage de cadors, la direction lilloise n’entend clairement pas céder son joyau, annoncé déjà comme l’une des attractions du prochain Mondial. Si le joueur est actuellement estimé à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, le LOSC n’a absolument aucune intention de le brader. Au vu de la féroce concurrence, le club nordiste réclame la somme faramineuse de 70 millions d’euros pour ouvrir la porte à un transfert. Cette Coupe du Monde nord-américaine s’annonce donc déterminante pour le futur du jeune prodige.

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De son côté, Matias Fernandez-Pardo aborde la situation avec une grande sérénité. Le Diable Rouge n’est absolument pas fermé à l’idée de poursuivre son aventure à Lille, d’autant plus que le club nordiste s’apprête à disputer la prestigieuse Ligue des Champions sous les ordres d’un Davide Ancelotti fraîchement nommé en lieu et place de Bruno Genesio. Néanmoins, si l’opportunité de rejoindre une écurie plus huppée que le LOSC venait à se concrétiser et à satisfaire toutes les parties, il se montre ouvert à l’idée de franchir ce nouveau cap. Une chose est cependant certaine : très respectueux envers sa direction, le joueur ne devrait pas forcer à tout prix son départ.