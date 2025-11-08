Ligue 1 : Lens gifle Monaco et conforte sa place sur le podium

Après la victoire nette de l’OM face à Brest et en attendant le choc entre le PSG et l’OL, la 12e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce samedi soir, avec un choc au sommet entre l’AS Monaco et le RC Lens. Cinquièmes au coup d’envoi, les Asémistes espéraient se relancer après leur défaite face au Paris FC le week-end dernier. Pour cette rencontre, Sébastien Pocognoli optait pour un 3-4-1-2 avec un duo offensif composé de Balogun et Biereth. De son côté, le RCL, troisième, s’organisait en 3-4-3 et Pierre Sage reconduisait la même équipe que lors de la récente victoire (3-0) contre Lorient. Thauvin, Édouard et Saïd formaient la ligne offensive alors que Thomasson était lui associé à Sangaré au cœur de l’entrejeu. Dans ce duel pour le podium, l’AS Monaco se procurait la première grosse occasion.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Lens 25 12 +10 8 1 3 21 11 6 Monaco 20 12 +3 6 2 4 24 21

Après un corner lensois, Golovin profitait du laxisme défensif lensois pour filer seul au but. Malheureusement pour les pensionnaires du stade Louis-II, le numéro 10 monégasque tergiversait et se faisait déposséder du cuir par Risser (3e). Dominateur, l’ASM mordait encore mais Balogun butait sur le portier lensois, décisif (6e). Loin d’être résigné, Lens s’enhardissait et frappait à son tour. Sur un centre parfait de Gradit, Odsonne Edouard s’élevait plus haut que la défense monégasque mais expédiait sa tête sur le montant opposé de Köhn (9e). Une rencontre ouverte, plaisante à regarder et ultra-rythmée qui allait finalement connaître un premier tournant. Sur une nouvelle offensive rapide, les Sang et Or faisaient la différence.

Lens punit Monaco, réduit à 10 !

Opportuniste après une percée de Thauvin dans la surface asémiste, Edouard profitait d’un tir de Thomasson, repoussé par Kohn, pour placer le ballon dans le petit filet de l’ASM (0-1, 21e). Lancés par le cinquième but en neuf matches de Ligue 1 de leur attaquant, les Lensois canalisaient ensuite la réaction asémiste mais un nouveau coup du sort allait relancer ce choc. Déséquilibré par Sangaré, Balogun s’écroulait dans la surface lensoise et obtenait un penalty logique après intervention du VAR. Sans trembler, le numéro 9 de l’ASM prenait Risser à contre-pied (1-1, 37e). Punis, les Artésiens repartaient à l’attaque et frappaient à nouveau. Après un premier missile détourné par Kohn (39e), Saïd redonnait l’avantage aux siens. Décalé sur le côté gauche par Edouard, l’ailier lensois percutait et trompait le dernier rempart monégasque d’une frappe terrible au premier poteau (1-2, 40e).

Mené, Monaco voyait finalement sa soirée tourner au cauchemar. Après une nouvelle tête d’Udol (43e), le club de la Principauté était réduit à dix, conséquence directe d’une violente semelle de Balogun (45e). En supériorité numérique, le RCL ne tardait pas à en profiter. Après une nouvelle belle percée de Thauvin, Sangaré était trouvé dans la surface, éliminait Salisu et terminait le travail d’un tir du gauche (1-3, 45+3e). KO debout, les Monégasques se réorganisaient au retour des vestiaires. Golovin cédait sa place au jeune Michal mais la formation du Rocher peinait à exister face à des Lensois parfaitement organisés et précis techniquement. Pas attaqué à l’entrée de la surface, Saïd armait une nouvelle tentative mais Kohn s’interposait (54e). À l’aube de la dernière demi-heure, les vagues lensoises se multipliaient, Monaco résistait mais le tableau d’affichage, lui, n’évoluait pas.

Servi par Udol, auteur d’une nouveau gros match, Saïd coupait la trajectoire mais sa reprise s’envolait dans les travées du stade monégasque après un retour salvateur d’Henrique (59e). Qu’importe. Sur le corner suivant, Saïd s’élevait plus haut que tout le monde et s’offrait un doublé d’une tête croisée au premier poteau (1-4, 60e). Dans la foulée, les Lensois manquaient de peu le cinquième but mais la tête lobée d’Udol était sauvée in-extremis par Salisu, décisif sur sa ligne (70e). Dépassée, l’ASM réagissait timidement mais butait inlassablement sur un bloc lensois rigoureux. En fin de match, le nouvel entrant Fati ratait lui son penalty pour sceller la soirée cauchemardesque des Monégasques (1-4). Au classement, le RC Lens grimpe provisoirement au 2e rang en attendant le choc entre l’OL et le PSG. De son côté, l’AS Monaco chute à la 6e place et se retrouve désormais sous la pression de Strasbourg, qui accueille Lille ce dimanche.