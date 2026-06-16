PSG : Senny Mayulu en passe de prolonger !

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters parisiens. En effet, Senny Mayulu est sur le point de prolonger son aventure avec le Paris Saint-Germain. Un accord total aurait été trouvé entre le milieu offensif de 20 ans et le club de la capitale pour une extension de contrat courant désormais jusqu’en juin 2031 selon les informations de RMC Sport. Une décision forte du PSG, qui souhaite verrouiller sur le long terme l’un de ses plus grands talents issus de son centre de formation, très apprécié en interne par Luis Enrique et Luis Campos.

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Considéré comme un joueur à fort potentiel, Mayulu a rapidement gagné en importance dans le groupe parisien grâce à sa polyvalence, lui qui a déjà été utilisé à de nombreux postes au milieu et en attaque depuis son intégration chez les professionnels. Très courtisé par plusieurs grands clubs européens ces derniers mois, il aurait malgré tout toujours privilégié la continuité au PSG, son club formateur. Révélé aux yeux du grand public notamment après son but en finale de Ligue des Champions en 2025, il s’est imposé comme un élément apprécié du vestiaire et des supporters parisiens.