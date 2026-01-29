Menu Rechercher
L’AJ Auxerre annonce la signature de Bryan Okoh

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bryan Okoh avec Lausanne-Sport @Maxppp

Un renfort à l’AJ Auxerre pour environ 2 M€. le club icaunais vient d’annoncer la signature de Bryan Okoh, défenseur central gaucher de 22 ans, qui arrive en provenance de Lausanne-Sport. Le Suisso-américain a signé jusqu’en 2029.

AJ Auxerre
✍️ 𝐁𝐫𝐲𝐚𝐧 𝐎𝐤𝐨𝐡 𝐚̀ 𝐥’𝐀𝐉𝐀! 🔵⚪

L’AJA est heureuse d’annoncer la signature jusqu’en 2⃣0⃣2⃣9⃣ du défenseur central suisse, qui arrive en provenance de Lausanne Sport.

Plus d’infos 👉

#TeamAJA
Formé dans le canton de Vaud, puis au RB Salzbourg qui l’a prêté à son équipe filiale du FC Liefering, Okoh avait rejoint Lausanne en début de saison. Ses 29 matchs toutes compétitions confondues avec le club suisse (1 but, 4 passes décisives) ont depuis convaincu les dirigeants bourguignons de le recruter.

