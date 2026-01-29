Ligue 1
L’AJ Auxerre annonce la signature de Bryan Okoh
Un renfort à l’AJ Auxerre pour environ 2 M€. le club icaunais vient d’annoncer la signature de Bryan Okoh, défenseur central gaucher de 22 ans, qui arrive en provenance de Lausanne-Sport. Le Suisso-américain a signé jusqu’en 2029.
AJ Auxerre @AJA – 16:17
✍️ 𝐁𝐫𝐲𝐚𝐧 𝐎𝐤𝐨𝐡 𝐚̀ 𝐥’𝐀𝐉𝐀! 🔵⚪Voir sur X
Formé dans le canton de Vaud, puis au RB Salzbourg qui l’a prêté à son équipe filiale du FC Liefering, Okoh avait rejoint Lausanne en début de saison. Ses 29 matchs toutes compétitions confondues avec le club suisse (1 but, 4 passes décisives) ont depuis convaincu les dirigeants bourguignons de le recruter.
