L’AJ Auxerre annonce la signature de Bryan Okoh

Un renfort à l’AJ Auxerre pour environ 2 M€. le club icaunais vient d’annoncer la signature de Bryan Okoh, défenseur central gaucher de 22 ans, qui arrive en provenance de Lausanne-Sport. Le Suisso-américain a signé jusqu’en 2029.

Formé dans le canton de Vaud, puis au RB Salzbourg qui l’a prêté à son équipe filiale du FC Liefering, Okoh avait rejoint Lausanne en début de saison. Ses 29 matchs toutes compétitions confondues avec le club suisse (1 but, 4 passes décisives) ont depuis convaincu les dirigeants bourguignons de le recruter.