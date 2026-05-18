PSG : la première titularisation du jeune Dimitri Lucea a tourné au fiasco

Appelé par Luis Enrique lors de la réception de Brest, entré en jeu contre Lens en milieu de semaine, Dimitri Lucea débutait cette fois-ci l’ultime journée de Ligue 1 face au Paris FC, hier soir. Profitant du turnover opéré par Luis Enrique, le natif de Tremblay-en-France évoluait dans un rôle de latéral gauche aux côtés de l’expérimenté Marquinhos. Oui mais voilà, malgré la soirée festive - consacrée aux célébrations du 14e titre de champion de France du PSG - le joueur de 19 ans a, lui, vécu un petit cauchemar.

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Face à Jonathan Ikoné et Willem Geubbels, le gaucher d’1m89 a rapidement affiché sa fébrilité. Coupable d’une première perte de balle qui aurait pu profiter au PFC (8e), il se ratait ensuite sur un centre francilien où Munetsi était tout proche de sanctionner cette nouvelle intervention douteuse (12e). En difficulté défensivement et inexistant offensivement, il voyait sa soirée se ternir un peu plus lors d’un violent choc avec Ikoné dans un duel aérien (26e).

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Une première totalement ratée

KO et pris en charge par les soigneurs, le jeune espoir parisien, passé par Lille, reprenait finalement sa place mais pas vraiment ses esprits. Encore pris face aux dribbles d’Ikoné, tout proche d’ouvrir le score d’une belle frappe enroulée (38e), il était finalement rappelé par son entraîneur à la pause. Remplacé par Dro Fernandez, Dimitri Lucea ne gardera certainement pas de très bons souvenirs de cette première titularisation avec le PSG. Une sortie décevante qui ne doit pas non plus tout remettre en question puisqu’elle s’inscrit dans un processus plus long, d’apprentissage du très haut niveau.

Si Luis Enrique n’a pas souhaité l’accabler après la défaite des siens (1-2), le technicien parisien n’a, toutefois, pas hésité à critiquer la prestation globale de son collectif : «absolument rien de positif sur ce match. Dans le football, il faut toujours avoir de l’ambition et mettre de l’intensité. Ce sont des choses normales à avoir. Je savais que ce serait difficile de trouver la motivation pour les joueurs, mais là, je suis quand même très déçu. D’autant plus que j’estime qu’on a des devoirs quand on est un joueur du Paris Saint-Germain. Pour moi, ça doit être différent. J’attends beaucoup plus de mes joueurs. J’ai toujours beaucoup de respect pour les joueurs mais il faut rester professionnel, avec des vraies intentions». À bon entendeur…