OL: une élue locale dénonce des injures racistes contre Le Havre

Une élue locale rhodanienne, Meriem Bouchedda, affirme avoir été victime d’une agression à caractère raciste avec son conjoint après OL-Le Havre, samedi, aux abords du stade. Elle accuse un groupe de supporters de les avoir insultés et violemment agressés. Son conjoint se serait vu prescrire 15 jours d’ITT, tandis qu’elle indique avoir également été frappée et avoir déposé plainte.

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L’Olympique Lyonnais a condamné les faits et annoncé l’ouverture d’une enquête interne. Le club assure qu’il prendra « les mesures nécessaires » et affiche une « tolérance zéro » envers les violences et les discriminations. L’OL indique également vouloir se constituer partie civile aux côtés des victimes.