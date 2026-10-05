Fabian Ruiz prend position pour le Ballon d’Or 2026

Auteur d’une saison 2025/2026 totalement folle aussi bien avec le Paris Saint-Germain avec qui il a remporté la Ligue des Champions et l’Espagne avec qui il a remporté la Coupe du Monde, Fabian Ruiz a marché sur l’eau. Le milieu de terrain de 30 ans figure logiquement dans les 30 prétendants au Ballon d’Or et tentera de battre sa 24e place au Ballon d’Or 2025. Dans un entretien pour L’Équipe, il a donné son avis sur la récompense et ses chances de l’emporter : «être parmi les 30, pour moi, c’est un privilège. Que les jurés du Ballon d’Or votent pour celui qui mérite, car pour moi être là est déjà un privilège. Je suis reconnaissant de la confiance qu’ils me portent et de compter parmi les nommés. Pour un footballeur, je crois que c’est quelque chose de beau et important. Espérons que je puisse finir le plus haut possible cette année.»

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Il a admis que personne n’avait fait aussi bien que lui collectivement, mais que ça ne faisait pas tout : «en termes de titres non, mais bon individuellement, il y a eu cette année de grands joueurs qui ont réalisé de très bonnes saisons. Nous n’avons plus aucun doute sur leur niveau. C’est une bonne chose que l’Europe compte des joueurs de très haut niveau. Qu’il y a beaucoup de candidats pour remporter ce trophée. Être l’un d’entre eux est pour moi un privilège et une immense satisfaction.» Il a aussi affirmé que son absence de trois mois en milieu de saison n’aura pas d’impact sur ce classement puisqu’il a été là quand cela comptait le plus : «dans les moments importants et décisifs de la saison, j’ai heureusement été sur le terrain, j’ai fini par jouer et j’ai joué un rôle important aussi bien ici qu’en sélection. Je ne crois pas que cela ait une influence sur l’élection du Ballon d’Or.»