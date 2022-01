Ça chauffe entre Angers et Dortmund pour Mohamed Ali Cho

S’il est un homme qui a vécu une première partie de saison contrastée, c’est bien le jeune élément offensif d’Angers, Mohamed Ali Cho. Dans les premières journées de ce championnat, il a affolé tout le monde et a même eu l’étiquette de révélation de ce début de Ligue 1.

Toutefois, le temps a passé et il est peu à peu rentré dans le rang. Mais ses deux buts marqués en 18 apparitions en L1 alors qu’il n’a que dix-sept années ont forcément tapé dans l’œil de certaines écuries européennes, toujours très friandes de nouveaux talents a fortiori lorsqu’ils viennent de l’Hexagone.

Il devrait être prête à Angers

Mais le SCO est réputé difficile en affaires et sait aussi qu’il a un diamant brut entre les mains. L’AC Milan et le Borussia Dortmund se sont ainsi renseignés sur la situation de l’attaquant depuis quelques mois et c’est le club de la Ruhr qui semble être le plus à même d’avancer concrètement.

Selon nos informations, un accord entre les parties est proche d’être trouvé aux alentours d’une vingtaine de millions d’euros. Le joueur, quant à lui, devrait rester en prêt jusqu’à la fin de la saison dans le club coaché par Gérald Baticle. Une bien belle vente pour Angers dès les premiers jours du mercato.