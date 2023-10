Le Real Madrid blinde Vinicius Junior !

S’il fallait ressortir un nom du Real Madrid lors des deux dernières saisons, Karim Benzema semble être le premier choix. Mais si la Casa Blanca a été sacrée championne d’Espagne et a soulevé la Ligue des Champions en 2021-2022, elle le doit aussi à son ailier brésilien Vinicius Junior. Auteur de 17 buts et 10 passes décisives en championnat lors de cette saison, l’attaquant de 23 ans était le deuxième joueur le plus décisif en Liga derrière son coéquipier tricolore, en plus de ses 6 offrandes et 4 réalisations, dont celle qui délivrait les Merengues en finale de C1 face à Liverpool.

Arrivé au club de la capitale espagnole contre 45 millions d’euros en provenance de Flamengo à l’été 2018 malgré l’intérêt d’autres cadors européens, le natif de São Gonçalo a d’abord eu du mal à répondre aux attentes, subissant même plusieurs critiques dès sa première saison en Europe. Néanmoins, il a su monter en puissance au fil des saisons pour devenir l’un des meilleurs jeunes joueurs du Vieux Continent, et ce avec un palmarès conséquent : deux championnats, deux Supercoupes, une Coupe du Monde des Clubs en plus de la Coupe aux grandes oreilles.

Le Brésilien prolongé jusqu’en 2027

Voyant son explosion fulgurante sous le maillot blanc, la direction madrilène a décidé non seulement de prolonger le contrat de Vinicius Jr (valable jusqu’en 2024), mais également de le revaloriser. En effet, avant cette prolongation, l’international auriverde (25 sélections, 3 buts) était l’un des joueurs les moins payés du groupe professionnel avec un salaire annuel de 3 millions d’euros. N’ayant pas demandé d’augmentation depuis son premier bail signé à ses 16 ans, ce renouvellement concrétisera alors son statut d’attaquant vedette qu’il détient aujourd’hui. Sa clause libératoire est estimée à 1 milliard d’euros. Prépondérant dans le jeu de Carlo Ancelotti, l’ancien de Flamengo a compilé 23 buts et 21 passes décisives la saison passée.

Fraîchement vainqueur du trophée Socrates ce lundi lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Vinicius Junior est désormais lié à Madrid jusqu’en 2027. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le club de la capitale espagnole s’est d’ailleurs sobrement réjoui de cette nouvelle : «Le Real Madrid CF et Vini Jr. ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2027. A 23 ans, Vini Jr. est déjà l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid ces dernières années. Il a marqué le but qui nous a valu la Quatorzième Coupe d’Europe lors de la finale à Paris en 2022 et a remporté le Ballon d’Or au Mondial des Clubs 2022 au Maroc, que le Real Madrid a remporté et qui a représenté le huitième titre mondial de notre histoire.»