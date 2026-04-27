PSG : Manuel Neuer n’inquiète pas Khvicha Kvaratskhelia

Considéré comme l’un des tout meilleurs gardiens du monde, Manuel Neuer aura logiquement un rôle prépondérant lors de la double confrontation opposant le Bayern Munich au PSG. Avant la manche aller, ce mardi soir au Parc des Princes, Khvicha Kvaratskhelia est d’ailleurs revenu sur les qualités du portier allemand. Sans pour autant trembler.

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«Je pense que c’est l’un des meilleurs gardiens au monde, c’est une légende, nous ne savons pas quelle force mettre dans nos frappes face à lui mais nous avons marqué deux buts contre lui la dernière fois et il faut refaire la même chose. On sait de quoi il est capable mais on va essayer malgré tout, nous n’avons pas de préparation spécifique face à lui». Voilà qui est dit.

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