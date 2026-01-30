Everton : terrible coup dur pour Jack Grealish

En début de saison, tout le monde croyait en la renaissance de Jack Grealish. Dans une équipe d’Everton séduisante à suivre, l’ailier de 30 ans avait réalisé un bon début de prêt. Finalement, après 22 apparitions, 2 buts et 6 passes décisives, la saison du joueur prêté par Manchester City a pris une tournure dramatique. Touché par une fracture de fatigue au pied, l’ailier devrait être absent jusqu’en fin de saison comme l’a confié David Moyes ce vendredi en conférence de presse :

«Nous pensons qu’il va probablement devoir subir une intervention chirurgicale, mais cela n’est pas encore tout à fait confirmé. Cela signifie probablement qu’il ne pourra pas jouer pendant le reste de la saison, oui. C’est vraiment décevant pour le joueur, pour le club et pour nous tous. Il est tellement important, c’est un personnage haut en couleur, il a une grande expérience pour nous. Il va nous manquer, il a fait beaucoup de bonnes choses pour nous.»