Le nouveau maillot de l’OL 2024-25 domicile entre en scène

Qui dit fin de saison, dit forcément présentation des nouveaux maillots pour la saison prochaine. Si Liverpool et le PSG notamment ont déjà présenté leur nouvelle tunique domicile, d’autres formations en font de même à commencer par l’OL, qui présente le nouveau maillot que porteront Alexandre Lacazette & co au Groupama Stadium la saison prochaine.

«Alliant l’authenticité du club à celle de la ville, au cœur d’un design moderne, le maillot est inspiré par les deux cours d’eau qui traversent la métropole : le Rhône et la Saône. À l’image du fleuve et de son affluent, deux bandes rouge et bleu partent d’un col en V subtil pour descendre le long du maillot jusqu’à s’unifier en son centre, symbolisant la Confluence comme emblème de la ville de Lyon», peut-on lire sur le communiqué du club rhodanien. Des inserts coloriels rouge et bleu, le long de la silhouette, se prolongeant sur le short assorti viennent compléter l’allure générale de ce nouveau kit domicile lyonnais 2024-25 signé adidas qui sera porté pour la première fois par les joueurs de l’OL face à Strasbourg lors de la dernière journée du championnat le 19 mai.

