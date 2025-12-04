L1, L2 : les dates clés de la saison 2026-27 dévoilées

Plus que jamais lancés dans cet exercice 2025-26, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 préparent déjà la saison prochaine. En effet, la Ligue de Football Professionnel a publié ce jeudi le calendrier général des deux championnats pour l’exercice 2026-27. En ce qui concerne la première division, la LFP a précisé : «réuni le 4 décembre 2025, le Conseil d’administration de la LFP a adopté les dates de la saison 2026/2027 pour la Ligue 1 McDonald’s. La reprise de la saison 2026-2027 s’effectuera le week-end du 23 août 2026. La 14e journée prévue le week-end du 13 décembre 2026, sera la dernière de l’année civile 2026. La reprise s’effectuera avec la 15e journée programmée lors du week-end du 3 janvier 2027 et aucun match n’aura lieu le vendredi 1er janvier. La 34e et dernière journée se jouera le samedi 29 mai 2027. Cette saison, la Ligue 1 McDonald’s ne comptera aucune journée en semaine.»

La suite après cette publicité

Pour ce qui est de la Ligue 2, la LFP a indiqué : «en Ligue 2 BKT, la saison 2026/2027 reprendra le week-end du 8 août 2026, et se terminera le samedi 22 mai 2027. Aucun match n’aura lieu le vendredi lors de la première et de la deuxième journée de Ligue 2 BKT. La dernière journée avant la trêve hivernale sera la 15e journée et se jouera le week-end du 11 décembre 2026. Comme la Ligue 1 McDonald’s, la Ligue 2 BKT reprendra le week-end du 2 janvier 2027, et aucun match n’aura lieu le vendredi 1er janvier. Cette saison, la Ligue 2 BKT ne comptera aucune journée en semaine.» Les clubs sont d’ores et déjà fixés.