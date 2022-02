4 raisons de regarder Chelsea-LOSC

Après le PSG, c'est au tour de l'autre club français en lice de vivre son huitième de finale aller de la Ligue des Champions 2021-2022. Et comme pour le club francilien, c'est un défi de taille qui s'annonce pour le LOSC, puisque c'est un déplacement à Stamford Bridge sur la pelouse de Chelsea, qui les attend !

4 raisons de ne pas rater Chelsea-LOSC

Disons le clairement, Lille n'a pas eu de chance au tirage. Après avoir terminé premier d'une poule homogène avec Salzbourg, le FC Séville et Wolfsbourg, le club nordiste pouvait espérer un adversaire plus clément. Mais c'est bien le champion d'Europe en titre dont il a hérité. Un sacré morceau, qui vient d'être sacré champion du monde des clubs et qui n'a plus perdu depuis le 15 janvier.

Toutefois, bien que dans la peau du challenger, le LOSC peut croire en ses chances. Déjà parce qu'il a déjà instillé le doute par le passé dans la tête de Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues. C'est contre Lille qu'il a subi la plus lourde défaite lors de son passage au PSG, avec un 5-1 encaissé dans le Nord. De plus, il s'est fait limoger le 23 décembre 2020 au cœur d'une saison qui allait voir Lille être sacré champion de France.

Pour tenir le choc à Stamford Bridge, Lille devra faire preuve d'une belle solidité défensive. Cela tombe bien, il vient d'enchaîner deux clean sheets en Ligue 1. L'entraîneur Jocelyn Gourvennec pourra compter sur ses hommes forts en défense, Fonte et Botman. Pour marquer, il pourrait faire appel à un certain Hatem Ben Arfa, arrivé en janvier et potentiellement titulaire !

Côté Chelsea, malgré une belle série (les Blues n'ont plus perdu depuis le 15 janvier), plusieurs incertitudes règnent. Qui remplacera l'important Mason Mount ? Romelu Lukaku, qui n'arrive plus à marquer, va-t-il être mis sur le banc de touche ? L'armada de stars et la force collective qu'a su en tirer Tuchel restent impressionnantes.

C'est en tout cas une grande soirée de Ligue des Champions qui s'annonce pour tous les supporters du football français.