MU : Jadon Sancho écarté de la photo officielle de l’équipe première

Décidément, rien ne va pour Jadon Sancho. Ecarté de l’équipe première à la mi-septembre, le milieu offensif anglais suit un programme d’entraînement individuel, et ce après un début de saison 2023-2024 compliquée (3 rencontres de Premier League disputées, 0 but, 0 passe dé.) conjugué à une brouille avec son entraîneur Erik ten Hag, qui l’a éloigné du groupe tant que l’international des Three Lions (23 sélections, 3 réalisations) ne présente pas ses excuses, lui reprochant son manque d’investissement.

Et ce dernier ne semble pas prêt à retrouver l’équipe première sous les ordres de l’entraîneur néerlandais. En effet, selon les indiscrétions du Manchester Evening News, le club n’a pas convoqué le joueur de 23 ans pour la photo officielle aux côtés de ses coéquipiers à Carrington - le centre d’entraînement des Red Devils. Une nouvelle mise à l’écart qui confirme un peu plus le statut d’indésirable de Sancho à Manchester, lui qui est pisté par la Juventus et le FC Barcelone, qui lui offriraient une point de chute inespéré cet hiver.